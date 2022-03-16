G7 проведет онлайн-встречу по ситуации вокруг Украины

Представители стран Группы семи (G7) в среду проведут онлайн-переговоры, в ходе которых обсудят ситуацию вокруг Украины. Как передает Арменпресс, об этом, отвечая на вопросы в парламенте, заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.

"Наша страна [по ситуации вокруг Украины] тесно сотрудничает со всеми заинтересованными странами, в первую очередь со странами G7, для того, чтобы защитить устои мирового порядка. К примеру, было принято решение сегодня после 21:00 (15:00 мск - прим. ТАСС) провести виртуальную встречу G7", - отметил он, в очередной раз озвучив позицию японских властей о том, что "Россия заплатит высокую цену за вторжение на Украину". В то же время Судзуки не уточнил, на каком уровне пройдут эти переговоры в формате телеконференции.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны.