Министр иностранных дел Армении выедет в Париж
16 марта министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян с рабочим визитом выедет в Париже. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в МИД РА.Арарат Мирзоян в Париже примет участие в 40-й Министерской конференции Франкофонии.
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