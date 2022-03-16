В Сюникской области спасатели освободили из затора около 400 легковых и грузовых автомобилей

В Центр кризисного управления Сюникской области в 16:55 15 марта поступило сообщение, что на автодороге Горайк-Зангер вследствие гололедицы образовался затор, накопилось много автомобилей. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Спасатели вместе с сотрудниками Сисианского ЗАО «Чаншин» и дорожной полиции освободили из затора около 400 легковых и грузовых автомобилей.