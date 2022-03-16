Европейские индексы - 15-03-22
МОСКВА, 16 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 марта:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.09% и составил 13917.27 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.23% и составил 6355.00 пункта, британский FTSE снизился на 0.25% и составил 7175.70 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 936.94 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 10:50 WSJ: Байден намерен объявить о выделении Украине военной помощи на сумму более $1 млрд
- 10:22 В Сюникской области спасатели освободили из затора около 400 легковых и грузовых автомобилей
- 10:10 СМИ: запущенный КНДР снаряд взорвался в воздухе вскоре после старта
- 09:50 В основе всего должны быть знания, образование и культура: Асмик Папян
- 09:46 Перевал Варденяц и автодорога Ттуджур-Навур закрыты для всех видов транспорта
- 09:42 Европейские индексы - 15-03-22
- 09:41 Американские индексы выросли - 15-03-22
- 09:39 Цены на цветные металлы - 15-03-22
- 09:37 Цены на драгоценные металлы снизились - 15-03-22
- 09:36 Цены на нефть снизились - 15-03-22
- 15.03-21:53 Байден отправится в Брюссель для участия во внеочередном саммите НАТО
- 15.03-21:23 Путин и Шарль Мишель обсудили ситуацию в Украине
- 15.03-21:12 Спикер Палаты представителей США направила благодарственное письмо председателю НС Армении
- 15.03-20:51 В целом население Армении хочет нормализации отношения с Турцией: интервью главы МИД Армении агентству «Анадолу»
- 15.03-20:40 Зеленский заявил о необходимости признать, что Украине не войти в НАТО
- 15.03-20:11 Россия запустила процедуру выхода из Совета Европы
- 15.03-20:09 Зеленский попросил Запад увеличить поставки военной техники на Украину
- 15.03-19:58 Россия ввела санкции против Байдена, Блинкена, Клинтон и Трюдо
- 15.03-19:53 Министр обороны Армении и посол Ирана обсудили вопросы региональной и международной безопасности
- 15.03-19:41 МИД Азербайджана ответил Арарату Мирзояну
- 15.03-19:16 Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с действующим и новоизбранным президентами Туркменистана
- 15.03-18:33 Верховная Рада продлила военное положение на Украине
- 15.03-17:50 Предстоящие на 16 марта мероприятия
- 15.03-17:34 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-03-22
- 15.03-17:33 Азиатские индексы - 15-03-22
17:34, 11.03.2022
1487 просмотров Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-03-22
17:30, 11.03.2022
1475 просмотров На конкурсе песни “Евровидении-2022” Армению будет представлять Роза Лин
17:52, 11.03.2022
1215 просмотров Армения может обратиться к сопредседателям МГ ОБСЕ с просьбой инициировать мирные переговоры с Азербайджаном: МИД
21:28, 10.03.2022
1148 просмотров Главы МИД Армении и РФ обсудили вопросы сотрудничества в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и других международных площадок
15:45, 12.03.2022
1132 просмотров Выпущенный Азербайджаном снаряд взорвался во дворе здания в общине Парух в Арцахе