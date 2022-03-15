Зеленский заявил о необходимости признать, что Украине не войти в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно признать тот факт, что Киеву не стать членом НАТО.

"Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти. Это правда, и нужно это признавать", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, заявил он на встрече лидеров стран Объединенных экспедиционных сил.

Президент Украины заявил, что Киеву нужны новые форматы взаимодействия с западными странами и отдельные гарантии безопасности.

"Подчеркиваем, нужны новые форматы взаимодействия, новая решительность, и если мы не можем войти в открытые двери [НАТО], то мы должны работать с такими сообществами, с которыми мы можем и которые будут нам помогать, нас защищать, например ваше, - сказал он, выступая во вторник по видеосвязи на встрече лидеров стран Объединенных экспедиционных сил. - И иметь отдельные гарантии, мы бы хотели иметь надежные гарантии, которые работают для нас, а значит, и для вас".