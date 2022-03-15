Зеленский попросил Запад увеличить поставки военной техники на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется значительное увеличение объема военной помощи, предоставляемой западными странами, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Без ваших усилий нам было бы крайне тяжело, но поймите, нам нужно еще, - заявил он во вторник на встрече лидеров стран Объединенных экспедиционных сил. - Мы очень хотим, чтобы вы нам помогли, я уверен, что вы сможете увеличить объем". Украинский президент, принимавший участие во встрече по видеосвязи, подчеркнул, что предоставляемый Западом объем помощи большой, но недостаточный. По его словам, Киев в настоящий момент использует военную технику советского производства. "Мы используем все, что имеем, мы даже сделали боеспособную старую советскую технику, которая была, которая вообще у нас не работала десятки лет. И все, что мы получаем от вас, также используем, но объем, который вы даете, он большой, но его трудно оценить, когда вы не у нас, и не понимаете до конца, и просто не знаете. И тут нет к вам никаких вопросов, просто объем, который вы даете нам на неделю, мы используем за 20 часов", - заявил он.

Созданные в 2014 году Объединенные экспедиционные силы под командованием Соединенного Королевства не являются постоянными войсками. Участвующие в них страны (кроме Великобритании это Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония) периодически проводят совместные военные учения.