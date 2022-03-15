МИД Азербайджана ответил Арарату Мирзояну

МИД Азербайджана ответил на интервью министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна, заявив, что «если Армения тоже серьезно относится к этому вопросу (нормализации отношений между двумя странами и мирного строительства в регионе - ред.), то должна представить свои конкретные предложения и тем самым продемонстрировать свою готовность начать субстантивные и ориентированные на результат переговоры». Как передает Арменпресс со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана.

«Мы не считаем нужным повторно излагать позицию, которую неоднократно излагали. Принимая во внимание важность нормализации отношений между двумя странами и мирного строительства в регионе после конфликта, Азербайджан выдвинул соответствующие предложения и готов двигаться вперед в этом направлении. Если Армения тоже серьезно относится к этому вопросу, то должна представить свои конкретные предложения и тем самым продемонстрировать свою готовность начать субстантивные и ориентированные на результат переговоры», - говорится в комментарии МИД Азербайджана.

Напомним, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян 15 марта дал интервью ИА «Арменпресс».

Накануне Баку заявил, что готов к предметным, интенсивным переговорам с Ереваном по подписанию мирного соглашения, если Армения примет 5 базовых принципов.

«Пять базовых принципов нормализации отношений между двумя странами были переданы несколько дней назад Еревану через посредников. Две страны (Азербайджан и Армения) могут заключить мирное соглашение на основе этих принципов путем проведения интенсивных, субстантивных, предметных и ориентированных на результат переговоров», - заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, эти 5 базовых принципов включают:

- взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости государственных границ и политической независимости друг друга;

- взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять подобные претензии в будущем;

- воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, от применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности друг друга, а также от иных действий, несовместимых с целями Устава ООН;

- проведение делимитации и демаркации государственной границы, установление дипломатических отношений;

- открытие транспортных и иных коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.

Несмотря на громкие заявления Баку о готовности к нормализации отношений и миру в регионе, Азербайджан на практике делает прямо противоположное, продолжая уничтожать армянское историко-культурное наследие Нагорного Карабаха и его окрестностей, нагнетая напряженность как на армяно-азербайджанской границе,так и в Арцахе. На прошлой неделе власти Республики Арцах сообщили, что азербайджанские вооруженные силы обстреляли ряд армянских населенных пунктов, в частности, общины Храморт, Нахичеджаник, Хнушинак и Кармир Шука. 10 марта в результате выстрела с азербайджанской стороны во время работы во дворе своего дома был ранен житель села Храморт.