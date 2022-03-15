Верховная Рада продлила военное положение на Украине

Верховная рада Украины продлила военное положение в стране с 26 марта на 30 суток. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает издание "Страна.ua".

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о продлении режима военного положения на Украине еще на 30 дней.

"Верховная рада продлила военное положение с 26 марта на 30 суток", - говорится в сообщении издания в его Telegram-канале.