Предстоящие на 16 марта мероприятия
17:50, Март 15, 2022
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- 18:33 Верховная Рада продлила военное положение на Украине
- 17:50 Предстоящие на 16 марта мероприятия
- 17:34 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-03-22
- 17:33 Азиатские индексы - 15-03-22
- 17:29 Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 459,8 млн
- 17:23 По оценкам ЦБ, денежные переводы в Армению сократятся на около 20%
- 17:17 За две недели в банковскую систему Армении вошли около 6500 нерезидентов
- 17:07 В Китае заявили, что односторонние санкции только обострят противоречия
- 17:00 Банковская система Армении не имеет проблем с зарубежными платежами: ЦБ
- 16:51 Премьеры Польши, Чехии и Словении приедут в Киев на переговоры с Зеленским
- 16:46 Глава Минсельхоза Франции не исключил голода на севере Африки из-за кризиса на Украине
- 16:23 В Гегаркуникской области продолжатся программы французской организации «Медицинская помощь и развитие»
- 16:15 ЦБ прогнозирует экономический рост в 1,6%: показатель снижен
- 16:13 Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Украине
- 16:06 В медицинском центре Ванадзора открылось новое реабилитационное отделение
- 15:34 Лавров: Россия и Иран готовят документы, которые зафиксируют новое качество партнерства
- 15:30 Число эвакуированных в Россию из Донбасса и с Украины выросло почти до 260 тыс.
- 15:25 В Кремле не согласились со словами Псаки о крушении российской экономики
- 15:14 Сведения о переброске бойцов из Арцаха в Украину не соответствуют действительности: пресс-секретарь президента Арцаха
- 14:41 В Кремле назвали продвижение российско-украинских переговоров позитивным
- 14:29 Губернатор Лори принял посла Франции в Армении
- 14:18 Арман Саркисян оценивает ситуацию на армяно-азербайджанской границе как стабильную
- 14:07 "Аэрофлот" возобновит полеты в Армению
- 14:01 Пашинян и Клаар подчеркнули необходимость всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта под эгидой МГ ОБСЕ
- 13:54 Тигран Худавердян сменит Елену Бунину на посту гендиректора "Яндекса" в России
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