Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-03-22

ЕРЕВАН, 15 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 15 марта, курс доллара США сократился на 7.03 драмa и составил 507.94 драм. Курс евро сократился на 6.03 драмa и составил 558.53 драм. Курс российского рубля сократился на 0.05 драмa и составил 4.61 драм. Курс британского фунта сократился на 9.37 драмa и составил 662.15 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 849.78 драмa и составила 31910.90 драм. Цена серебра сократилась на 10.37 драмa и составила 414.39 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.