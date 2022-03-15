Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 459,8 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 459 802 605, как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные американского портала Worldometer.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 045 905 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 562 252 инфицированных COVID-19, из которых умерли 965 105.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 996 062, а число умерших от последствий заражения вирусом - 515 974.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 29 391 345 человек, из них скончались 655 557.

На четвертое место вышла Франция. В стране зарегистрировано суммарно 23 717 460 инфицированных и 141 321 умерший.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 778,4. В США на 1 млн жителей скончались 2 965 человек, в Индии - 368, в Бразилии - 3 046, во Франции - 2 141.