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За две недели в банковскую систему Армении вошли около 6500 нерезидентов

За две недели в банковскую систему Армении вошли около 6500 нерезидентов

В период со 2 по 15 марта в банковскую систему Армении вошли около 6500 нерезидентов. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян, коснувшись замечания о том, что у некоторых граждан России, прибывших в Армению, возникают проблемы с открытием банковских счетов.

Галстян подчеркнул, что вне зависимости от конфликта и санкций, в любой банковской системе требования к нерезидентам всегда бывают строже. Председатель Центробанка считает достаточно правильным подход армянских банков, привлечение банками новых клиентов происходит в соответствии с надлежащими процедурами.

«Это означает, что банки должным образом изучают своих новых клиентов, пытаются понять, являются ли они транзитными клиентами или центром их экономического интереса является Армения. Если клиенты вовлечены в банковскую систему Армении, потому что произошло изменение центра их экономических интересов и им стала Армения, я думаю, проблем не возникает.

Если, по мнению банков, банковская система Армении используется как механизм транзитных операций, то, естественно, банки реагируют по своему усмотрению», - сказал Галстян.

По словам председателя ЦБ, в период со 2 по 15 марта в банковскую систему Армении уже вошли около 6500 нерезидентов. 


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