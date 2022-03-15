В Китае заявили, что односторонние санкции только обострят противоречия

Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров и предотвращении гуманитарного кризиса на Украине, как передает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Индонезии коллегой Ретно Марсуди.

"Китай по-своему продолжит играть конструктивную роль в снижении напряженности, продвижении мирных переговоров и предотвращении гуманитарного кризиса", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.

Глава внешнеполитического ведомства Китая подчеркнул, что за кризисом на Украине стоит обострение противоречий в сфере европейской безопасности, накопленных за долгий период, и "для достижения долгосрочной стабильности в Европе необходимо, чтобы ЕС, НАТО и Россия вели диалог на равноправной основе и сформировали сбалансированную, эффективную и устойчивую систему безопасности".

"Односторонние санкции только усложнят ситуацию и обострят противоречия. Взаимодействие и консультации – это политическая мудрость и дипломатическая традиция восточных стран, и она на деле доказала свою эффективность", - подчеркнул Ван И.

В свою очередь Марсуди по ситуации на Украине заявила, что Индонезия настаивает на уважении суверенитета и территориальной целостности других стран, призывает к скорейшему прекращению военного конфликта и призывает соответствующие стороны к диалогу ради достижения деэскалации ситуации и предотвращения гуманитарного кризиса.