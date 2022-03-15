Банковская система Армении не имеет проблем с зарубежными платежами: ЦБ

Банковская система Армении не имеет проблем с зарубежными платежами. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян, отвечая на вопрос, какие проблемы возникли у армянских банков в результате отключения российских банков из системы SWIFT.

На предыдущей пресс-конференции, на вопрос, как повлияет на Армению возможное отключение России из системы SWIFT, Галстян ответил кратко: жестко. По его словам, после такого ответа ЦБ проделал определенную работу. «Мы были проактивны в этом вопросе. На данный момент, к счастью, в банковской системе Армении нет проблем с зарубежными платежами», - заверил Галстян.

По его словам, и армянские банки, и ЦБ активно работают над установлением корреспондентских отношений с новыми партнерами и наилучшим обслуживанием бизнеса.

Что касается банка ВТБ, то он напомнил, что было распространено сообщение о том, что банк находится в достаточно здоровом состоянии, находится под контролем ЦБ Армении. Есть определенные проблемы, которые не входят в компетенцию Центрального банка Армении, но они вместе с банком пытаются найти для них определенные решения, и эти решения будут найдены в ближайшее время.

По оценке Центробанка Армении, спад российской экономики составит около 6%. Это окажет значительное влияние на Армению.