В медицинском центре Ванадзора открылось новое реабилитационное отделение

При содействии Фонда «Азнавур» и правительства Франции в МЦ Ванадзора открылось отделение реабилитации.

Как сообщает «Арменпресс», на церемонии открытия присутствовали министр здравоохранения РА Анаит Аванесян, посол Франции в Армении Анн Луйо, соучредитель Фонда «Азнавур» Николя Азнавур, директор фонда Кристина Азнавур, представители органов местного самоуправления Ванадзора, Лорийской области и другие гости. Они осмотрели центр, ознакомились с имеющимся оборудованием и с возможностями.

Министр здравоохранения Анаит Аванесян поблагодарила всех, кто участвовал в реализации программ центра, отметив, что это лучший пример эффективной командной работы. «В настоящее время у нас в Ванадзоре 100 военнослужащих-бенефициаров, которые нуждаются в различных видах реабилитационной медицинской помощи. Скажу, что большинство из них уже получают лечение. Эта реабилитационная медицинская помощь будет на регулярной основе. Значение такого центра в регионе в том, что оказываемая помощь непрерывна, и нет необходимости ездить в Ереван», - сказала министр.

Кристина Азнавур, директор Фонда «Азнавур», сказала, что и они пережили войну, как и каждый, кто был тогда в Армении, и пытались думать, что они могут сделать, чтобы облегчить боль раненых, родителей, потерявших сыновей. «Во время войны у многих из нас было чувство беспомощности, но сейчас можно сказать, что такого уже чувства нет. И видя каждого выздоравливающего солдата, я счастлива и горда тем, что мы смогли помочь им вернуться к полноценной жизни», - сказала она.

В рамках программы местные врачи смогли пройти обучение у опытных французских докторов. Их 14 человек. В мае в Ванадзор прибудут еще две группы французских врачей-стажеров. Кинезиолог Центра физической реабилитации, сообщил, что центр оснащен всем современным реабилитационным оборудованием и готов обслуживать всех пациентов, нуждающихся в реабилитационном лечении.

«Такой реабилитационный центр единственный в области, за счет своей насыщенности он может обслуживать весь регион», - сказал специалист.

Он добавил, что центр уже обслуживает наших соотечественников, пострадавших в Арцахской войне, других больных, нуждающихся в реабилитационном лечении, но после официального открытия и проведения информационной кампании будет оказывать еще большую помощь. В ходе программы специалисты, приглашенные из Франции, работали примерно со 120 людьми, потерявшими родных во время войны. Были проведены консультативные встречи-дискуссии по вопросам посттравматического стрессового расстройства, его профилактик и преодоления. Реализация программы стала возможной при содействии Центра кризисного содействия Министерства иностранных и европейских дел Франции.

Другими партнерами программы являются Министерство здравоохранения РА и Медицинский центр Ванадзора.