Губернатор Лори принял посла Франции в Армении

Губернатор Лорийской области Арам Хачатрян принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Республике Армения Анн Луйо. Как передает «Арменпресс», в Администрации Лорийской области сообщили, что губернатор поблагодарил за теплое отношение дружественного народа Франции и за постоянное содействие армянскому народу, отметив, что Франция была рядом с Арменией в самые трудные моменты, во время война, в борьбе с эпидемией, при ликвидации последствий землетрясения. Губернатор особо подчеркнул признание Французской Республикой в начале ХХ века Геноцида, совершенного против армян, определение уголовной ответственности за отрицание Геноцида армян.

Арам Хачатрян представил послу стратегические направления развития региона, сообщив, что в сотрудничестве с французской стороной в предыдущие годы уже был реализован ряд важных совместных программ, особенно в сфере туризма, сельского хозяйства, здравоохранения, в социальной и в других сферах.

Анн Луйо одобрила сотрудничество Лорийской области с французским регионом PACA (Прованс-Альпы-Лазурный Берег). Он отметила важность реализации работ по продолжению сотрудничества, рассматривая возможности его расширения и в сферах образования и ИТ.

На ближайшие месяцы запланирован визит председателя регионального совета ПАКА в Лорийскую область, а также участие делегации Лорийской области, возглавляемой губернатором области Арамом Хачатряном, в IV Конференции армяно-французского децентрализованного сотрудничества, которая состоится в Лионе.

Стороны выразили надежду, что эти встречи станут основой для продолжения сотрудничества и достижения новых договоренностей.