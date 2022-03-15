В школах Армении с 21 марта начнутся весенние каникулы. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении.

«Согласно образцовому учебному плану общеобразовательных учебных заведений, утвержденному приказом министра образования, науки, культуры и спорта РА, весенние каникулы учащихся 2-12 классов в 2021-2022 учебном году начнутся с 21 марта, продлятся по 27 марта включительно.

Весенние каникулы первоклассников установлены с 21 марта по 3 апреля включительно», - говорится в сообщении министерства.