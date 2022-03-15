В Арцахе нет новых случаев  заражения COVID-19

За последние сутки в Арцахе не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Республики Арцах сообщает, что проведено 41 тестов, заболевание не подтверждено ни по одному.

В настоящее время на стационарном лечении находятся 18 человек.

В 2022 году проведено 10 206 тестов, всего подтверждено 3 064 случая заболевания COVID-19. Всего зарегистрировано 40 летальных исходов.

Министерство здравоохранения Республики Арцах вновь призывает следовать инструкциям, дабы избежать новых вспышек и перебороть коронавирусную инфекцию.