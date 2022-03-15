Вертолеты, БПЛА, ракетно-артиллерийские средства: замминистра представил пополнение вооружения

В прошлом году Вооруженные силы Республики Армения пополнились вертолетами, беспилотниками, ракетно-артиллерийскими, противотанковыми средствами, бронетехникой и т.д. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной комиссии НС по обороне и безопасности сообщил заместитель министра обороны РА Арман Саркисян, представляя ход и результаты реализации программы правительства РА на 2021 - 2026 годы

Он представил пополнение Вооружённых сил новыми образцами вооружения, модернизацию военной техники, не называя количества. «Вооруженные Силы оснащены вертолетами, БПЛА, ракетами, ракетно-артиллерийскими, противотанковыми, артиллерийскими, инженерными, огнестрельными средствами, средствами боевой информации, бронетехникой, автомобильной техникой и т.д. Пополнение осуществляется с расчетом существующих потребностей в результате структурных изменений, часть поставок планируется осуществить через организации военно-промышленного комплекса РА», - сказал Арман Саркисян.

Замминистра также проинформировал, что с целью обеспечения нужд ВС в 2022-20244 гг. с организациями Военно-промышленной сферы были заключены договоры о приобретении, ремонте, техническом обслуживании и выполнении регламентных работ.

С целью обеспечения безопасности объектов военного назначения и инфраструктур, изучения возникших в результате военных действий новых рубежей, оснащения боевых позиций, обеспечения военнослужащих временным жильем и их отоплением, выбора новых мест постоянной дислокации воинских частей, а также уточнения возможностей требующих срочного решения строительных работ были проведены исследования на новых рубежах и местах постоянной дислокации.