Ставка рефинансирования повысилась на 1,25 процентных пункта
Совет Центрального банка Армении на заседании 15 марта принял решение повысить ставку рефинансирования на 1,25 процентных пункта, доведя до 9,25%.
Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, процентная ставка ломбардного РЕПО, предоставляемого Центральным банком Армении, составляет 10,75.
Процентная ставка средств, привлеченных Центральным банком РА от банков, составляет 7,75% .
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