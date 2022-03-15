Игры в Пекине были одними из лучших: тренер сборной Армении по лыжному спорту о прошедшем сезоне

Главный тренер сборной Армении по лыжным гонкам Артур Микаелян считает, что уходящий сезон был на среднем уровне по достижениям.

«Не побоюсь сказать, что зимние Олимпийские игры в Пекине были одними из лучших с точки зрения организации и лыжных трасс. Я был на нескольких предыдущих играх, но эти игры, действительно, были на другом уровне. Выступление Микаэла было неплохим. В лыжной гонке у нас было всего три участника, могло быть и больше. Из-за коронавируса мы отправились в Пекин в небольшом составе, что и сказалось на общих результатах», - рассказал Артур Микаелян в беседе с «Арменпресс».

По словам главного тренера команды, Микаэл Микаелян в борьбе с ведущими лыжниками мира на Олимпийских играх занял 47-е место. Для таких стран, как мы, это средний результат.

Микаелян коснулся девушек, принимавших участие в Пекинских зимних играх, подчеркнув, что у женщин слабая основа, они не могут серьезно бороться на таких масштабных турнирах.

«Подводя общие итоги сезона, могу сказать, что у Микаэла были серьезные амбиции на чемпионат мира среди юношей до 23 лет, но перемена климата после Олимпиады и сложности с поездками, вызванные пандемией, сказались на нем. Он тренируется и готовится к следующему году», - сказал тренер.

Артур Микаелян отметил, что Ашоцк является одной из основных баз Армении, спортсмены которой завоевывают львиную долю медали на чемпионате Армении и представляют страну на международных турнирах. Однако в Ашоцке еще нет спортивной школы, которая служила бы популяризации этого вида спорта.