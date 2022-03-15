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В Украине нет военных из Арцаха: заявление ГШ Украины не соответствует истине: МИД Республики Арцах

В Украине нет военных из Арцаха: заявление ГШ Украины не соответствует истине: МИД Республики Арцах

Заявление Генерального штаба Украины, что из Арцаха в Украину прибывают военные, является абсолютной дезинформацией. Как передает «Арменпресс», МИД Республики Арцах по этому поводу распространило ответное заявление.

В заявлении МИД подчеркивается, что заявление Генерального штаба Украины не имеет ничего общего с действительностью.


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