В Гегаркунике продолжается обильный снегопад

Сильный снегопад в Гегаркуникской области продолжился вечером 14 марта и в ночь на 15 марта.

Как сообщил «Арменпресс» начальник Управления транспорта и дорожного строительства Гегаркуникской областной администрации Геворг Хачатрян, в Гаваре и некоторых районах Чамбарака выпало до 20 - 25 сантиметров снега, в Севане и Мартуни - до 10-15 сантиметров. Осадки в Варденисе были утром 15 марта.

«По состоянию на утро 15 марта горный перевал Варденяц остается закрытым, дороги Мец Масрик-Кахак и Мец Масрик-Третук-Кутакан труднопроходимы. Для обеспечения их проходимости проводятся соответствующие работы. Около 90% дорог области покрыты снегом. Дороги регионального значения Варденисе - труднопроходимы в обоих направлениях. Задействована вся дорожно-эксплуатационная техника области», - сообщил Геворг Хачатрян.

Хосров Хлгатян