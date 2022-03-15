В Армении за прошедший день подтверждено 55 случаев заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 15 марта в Армении всего подтверждено 422 076 случаев заражения COVID-19, 408 799 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 579 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 060 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 2 170 тестов. Подтверждено 55 случаев заболевания COVID-19, 237 заболевших вылечились, есть 3 летальных исхода.

Всего проведено 2 938 644 тестирования.