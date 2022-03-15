CNBC: лидеры стран НАТО могут на следующей неделе провести экстренную встречу в Брюсселе

Лидеры стран Североатлантического альянса рассматривают возможность провести в конце марта экстренную встречу. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в Twitter журналист телекомпании CNBC со ссылкой на источники.

"Лидеры НАТО обсуждают возможность провести экстренную встречу в Брюсселе в конце следующей недели", - указала она, ссылаясь на ряд американских и зарубежных источников. По их информации, на встречу могут приехать президент США Джо Байден, а также другие высокопоставленные представители американской администрации. Журналист CNBC подчеркнула, что окончательного решения относительно проведения встречи лидеров НАТО пока не принято.

В понедельник телекомпания NBC сообщила, что Байден в ближайшие недели может совершить поездку в Европу для обсуждения ситуации вокруг Украины. Сообщалось, что в ходе визита хозяин Белого дома может посетить Брюссель, где находятся управляющие органы НАТО и ЕС. Позднее на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США пока не приняли окончательного решения по поводу возможности поездки президента в Европу.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.