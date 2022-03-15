«Рома» может предложить Мхитаряну новый контракт

«Рома» бывшему футболисту сборной Армении Генриху Мхитаряну может предложить новый контракт.

Как передает «Арменпресс», об этом пишут итальянские СМИ.

Отмечается, что новый контракт рассчитан на 2 года, но армянский футболист должен согласиться на снижение зарплаты. СМИ утверждают, что Мхитарян ежегодно оплачивался суммой в 4 миллиона евро, но по новому контракту он будет получать 2 миллиона евро.

Контракт Генриха Мхитаряна с «Ромой» рассчитан до конца текущего сезона.

Генрих Мхитарян в этом сезоне провел за «Рому» 26 матчей, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач.