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«Рома» может предложить Мхитаряну новый контракт

«Рома» может предложить Мхитаряну новый контракт

«Рома» бывшему футболисту сборной Армении Генриху Мхитаряну может предложить новый контракт.

Как передает «Арменпресс», об этом пишут итальянские СМИ.

Отмечается, что новый контракт рассчитан на 2 года, но армянский футболист должен согласиться на снижение зарплаты. СМИ утверждают, что Мхитарян ежегодно оплачивался суммой в 4 миллиона евро, но по новому контракту он будет получать 2 миллиона евро.

Контракт Генриха Мхитаряна с «Ромой» рассчитан до конца текущего сезона.

Генрих Мхитарян в этом сезоне провел за «Рому» 26 матчей, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач.


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