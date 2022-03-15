Дорожный департамент сообщает, что по положению на 09:00 15 марта перевал Варденяц и автодорога Тту Джур-Навур закрыты для всех видов транспорта.

Как передает «Арменпресс», в сообщении отмечается, что из-за метели и низкой видимости дилижанский серпантин, Сараванский перевал и участок дороги Горайк-Зангер закрыты для транспортных средств с прицепами, для легковых автомобилей - труднопроходимы. Из-за метели и низкой видимости автодорога межгосударственного значения Ашоцка, дороги Гндеваз-Джермук, Мастара-Ланджик-Гюмри, Воскепар-Джуджеван, серпантины Спитака и Степанавана труднопроходимы для транспортных средств с прицепами. На дорогах Горисского, Спитакского, Армавирского, Баграмянского, Аштаракского районов - местами гололедица. На дорогах Анийского, Артикского (участок Артик-Алагяз), Ахурянского (перевал Катие-Жаджур), Ашоцкого, Арагацкого районов метет метель. На всей территории Республики Армения идет снег.

Дорожники чистят дороги и обрабатывают их солью и песком. Остальные межгосударственные автодороги открыты.

«Уважаемые водители, призываем Вас быть осторожными, строго соблюдать правила дорожного движения, ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами», - говорится в сообщении ДП.