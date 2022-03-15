Когда же наступит весна: комментарии Гагика Суреняна

Один из наиболее часто задаваемых вопросов в Армении в эти дни: когда же в этом году наступит весна, когда ослабнет воздействие этого циклона, несущего осадки, когда ожидается повышение температуры воздуха? Заместитель директора Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА Гагик Суренян получает много подобных вопросов, однако не спешит отмечать сроки. В беседе с «Арменпресс» он сообщил, что на Армению надвигается очередной циклон.

«15 марта воздействие циклона продолжится по всей стране. Временами, даже в долинах, будет идти снег, в горных районах ожидаются метели. 16 марта циклон переместится на юго-восток, в северо-центральных районах осадки прекратятся, но в Вайоц Дзоре, Сюнике и Арцахе снегопады продолжатся. 17 марта на всей территории республики осадков не ожидается, так как мы будем находиться в зоне действия антициклона. Днем 18 марта к Армении приблизится очередной циклон, в результате чего осадки возобновятся. Что касается температуры воздуха, то должен сказать, что потепления погоды в ближайшие 5 дней ожидать не стоит, температура будет снижаться, ночи 16 и 17 марта будут холоднее на 4-6 градусов», - сказал Гагик Суренян. Он отметил, что март 2021 года также был отмечен обильными осадками и перепадами температур, однако в этом году тенденция снижения температуры и обильных снегопадов носит более длительный характер.

Что же значат эти снегопады с сельскохозяйственной точки зрения? По словам Гагика Суреняна, эта зима отличилась малым количеством осадков в большинстве регионов, но на данный момент природа компенсирует это.

Как и многие, Гагик Суренян также с нетерпением ждет весны, так как это его любимая время года. «Я люблю весну, потому что считаю весну возобновлением жизни. Первые грозы весны - моя стихия, я их очень люблю», - добавил Гагик Суренян.

Анна Гзирян