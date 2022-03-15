Европейские индексы - 14-03-22

МОСКВА, 15 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 2.21% и составил 13929.11 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.75% и составил 6369.94 пункта, британский FTSE вырос на 0.53% и составил 7193.47 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 936.94 пункта.