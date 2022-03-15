Цены на цветные металлы - 14-03-22

ЛОНДОН, 15 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 14 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 4.69% и составила 3319.50 долларов США, цена на медь снизилась на 2.44% и составила 9935.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.47% и составила 2268.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.06% и составила 48002.00 долларов США, цена на олово снизилась на 3.43% и составила 42587.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.16% и составила 3809.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.16% и составила 42549.17 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.