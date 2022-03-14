Послы Евросоюза утвердили четвертый пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза утвердили новый пакет санкций в отношении России, они вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом французское председательство в Совете ЕС сообщило в понедельник в Twitter.

"Комитет постоянных представителей стран ЕС в координации с международными партнерами согласовал четвертый пакет санкций, который направлен против физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что новый пакет ограничительных мер вступит в силу после публикации решения в Официальном журнале ЕС. Кроме того, послы стран Евросоюза согласовали обращение, предназначенное для Всемирной торговой организации (ВТО).

"Комитет постоянных представителей стран ЕС одобрил обращение к ВТО в контексте агрессии России против Украины. Оно касается приостановки режима наибольшего благоприятствования для России, а также приостановки рассмотрения заявки Белоруссии о вступлении в ВТО", - говорится в сообщении.