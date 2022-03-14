Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты․

Варденяцский перевал и автодорога Берд-Чамбарак закрыты для всех типов транспортных средств.

Повороты Дилижана закрыты для грузовиков и труднопроходимы для остальных типов транспортных средств.

Автодороги Сараван-«Зангер» и Джермук-Гндеваз закрыты для грузовиков с прицепом и труднопроходимы для остальных типов транспортных средств.

Автодорога Мец Сариар-Крашен-Лернут-Джаджур закрыта.

Повороты городов Татев (для грузовиков) Сюникского и Спитак Лорийского регионов и автодороги городов Степанаван и Алаверди труднопроходимы.

На участке Сараван-«Зангер» (метель, туман), в городе Горис и на участке под названием «Мегру сар» Сюникского региона, регионах Лори, Тавуш, Арарат (кроме города Арарат), городах Раздан, Чаренцаван Котайкского, Мартуни, Гавар, Чамбарак Гегаркуникского, районах Талин, Апаран, Арагац Арагацотнского регионов идет снег.

В регионе Ширак, на автодороге Сисиан-«Зангер» и поворотах города Спитак наблюдается метель.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов транспортных средств. Со стороны России есть около 380 грузовиков и 97 легковых автомобилей.