Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники коснулись вопросов повестки армяно-американских отношений, подчеркнули важность обеспечения продолжительности стратегического диалога в целях развития и укрепления двустороннего сотрудничества в различных сферах. Премьер-министр поблагодарил американскую сторону за оказываемую Армении последовательную поддержку в реализации демократических реформ, а также подчеркнул, что дальнейшее укрепление демократии является безусловным приоритетом правительства Армении и наша страна продолжит неуклонно двигаться в этом направлении.

Никол Пашинян и Энтони Блинкен коснулись происходящих на Южном Кавказе процессов, ситуации вокруг Нагорного Карабаха и эскалации напряженности.

Стороны отметили важность сохранения стабильности и мира в регионе, подчеркнув необходимость всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, что будет способствовать установлению мира между Арменией и Азербайджаном.

Премьер-министр Республики Армения и госсекретарь США обменялись мнениями о демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, возможностей разблокирования коммуникаций в регионе, а также диалоге между Арменией и Турцией.

Были также затронуты происходящие на международной арене процессы, в том числе ситуация в Украине.