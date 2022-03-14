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Аккредитованным в Армении дипмиссиям представлены действия Баку по созданию гуманитарного кризиса в Арцахе 

Аккредитованным в Армении дипмиссиям представлены действия Баку по созданию гуманитарного кризиса в Арцахе 

В министерстве иностранных дел Армении 14 марта состоялись встречи с главами аккредитованных в Армении дипломатических миссий и представителями международных организаций.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встреч иностранные дипломаты были проинформированы о действиях Азербайджана, направленных на создание гуманитарного кризиса в Арцахе, включая постоянные перебои с поставками газа, нанесение ударов по инфраструктуре, гражданскому населению и другие виды психологического давления на народ Арцаха.

В контексте предотвращения гуманитарного кризиса была подчеркнута необходимость сбалансированной и четкой реакции международного сообщества.


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