Посол Армении представил главе МИД Испании гуманитарную ситуацию в Арцахе

Посол Армении в Испании Сос Аветисян встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Испании, посол Аветисян представил главе МИД Испании гуманитарную ситуацию в Арцахе.

Посол обратил внимание министра на попытки азербайджанской стороны оказать психологическое давление на мирное население Арцаха, на факты создания искусственных проблем в восстановлении жизненно важных объектов инфраструктуры.

В ходе встречи собеседники коснулись также вопросов региональной и международной повестки дня.