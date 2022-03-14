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Посол Армении представил главе МИД Испании гуманитарную ситуацию в Арцахе

Посол Армении представил главе МИД Испании гуманитарную ситуацию в Арцахе

Посол Армении в Испании Сос Аветисян встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Испании, посол Аветисян представил главе МИД Испании гуманитарную ситуацию в Арцахе.

Посол обратил внимание министра на попытки азербайджанской стороны оказать психологическое давление на мирное население Арцаха, на факты создания искусственных проблем в восстановлении жизненно важных объектов инфраструктуры.

В ходе встречи собеседники коснулись также вопросов региональной и международной повестки дня.


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