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Шольц заявил, что по вопросу о таможенном союзе ЕС с Турцией может быть достигнут прогресс

Шольц заявил, что по вопросу о таможенном союзе ЕС с Турцией может быть достигнут прогресс

Евросоюз и Турция могут достигнуть прогресса касательно создания таможенного союза между ЕС и Анкарой. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом глава правительства ФРГ Олаф Шольц заявил в понедельник на совместной пресс-конференции с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мы, само собой разумеется, хотим выступать за дальнейшее развитие таможенного союза и надеемся, что по этому вопросу скоро сможем достигнуть ощутимого прогресса", - сказал Шольц.


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