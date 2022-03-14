Шольц заявил, что по вопросу о таможенном союзе ЕС с Турцией может быть достигнут прогресс

Евросоюз и Турция могут достигнуть прогресса касательно создания таможенного союза между ЕС и Анкарой. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом глава правительства ФРГ Олаф Шольц заявил в понедельник на совместной пресс-конференции с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мы, само собой разумеется, хотим выступать за дальнейшее развитие таможенного союза и надеемся, что по этому вопросу скоро сможем достигнуть ощутимого прогресса", - сказал Шольц.