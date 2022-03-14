С каждым днем боевых действий на Украине Россия удаляется от мирового сообщества: канцлер Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что Берлин и Анкара вместе выступают за достижение перемирия на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом глава правительства ФРГ заявил в понедельник на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Шольц считает, что с каждым днем боевых действий на Украине Россия удаляется от мирового сообщества.

"Мы полностью едины во мнении, что нужно как можно скорее достигнуть перемирия", - сказал Шольц. Он отметил важность создания гуманитарных коридоров для мирных жителей на Украине. "С каждым днем, с каждой бомбой Россия все больше отдаляется от мирового сообщества", - заявил канцлер ФРГ. Он выступил за поиск дипломатического решения конфликта. "Важно, чтобы мы все сделали для того, чтобы такой диалог (между Россией и Украиной - прим. ред.) не прерывался, но продолжался", - сказал он

По его словам, "суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению". "Мы хотим побеспокоиться о том, чтобы Украина могла себя сама защитить. Мы делаем это за счет финансовой, гуманитарной помощи, помощи, которая касается военной помощи со стороны Турции, но и Германии. Я хочу в этой связи сказать, что закрытие Турцией Босфора для участвующих в войне сторон в рамках конвенции Монтрё является важным вкладом в деэскалацию этого кризиса", - утверждал Шольц.