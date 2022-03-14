Словакия вышлет трех российских дипломатов

Словакия выдворит трех дипломатов посольства России в Братиславе по подозрению в сотрудничестве с сотрудниками Минобороны и спецслужб, якобы работавшими на Москву. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом пишет братиславская газета "Правда".

"Из Словакии будут высланы три сотрудника посольства России в Братиславе, которые подозреваются в сотрудничестве с работниками Минобороны и спецслужб республики, задержанными ранее по подозрению в шпионаже", — говорится в сообщении.

Россияне должны покинуть страну в течение 72 часов.

Среди задержанных — полковник Минобороны и сотрудник ранее закрытого сайта Hlavne spravy.