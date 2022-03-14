Главы МИД РФ и Ирана обсудят ситуацию в Украине

В Москве 15 марта состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с его иранским коллегой Хосейном Амир Абдоллахианом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, встреча станет продолжением регулярного диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран. Последний раз они общались по телефону 7 марта 2022 года, очно встречались в Москве 20 января 2022 г. «на полях» визита в Россию президента ИРИ С.Э.Раиси.

Министры уделят особое внимание ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в контексте вышедшего на финишную прямую переговорного процесса в Вене.

Будет затронута текущая ситуация в Украине.

По сирийскому урегулированию принципиальная позиция Москвы и Тегерана заключается в поддержке безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР, законного права сирийцев самостоятельно определять будущее своей страны. Стороны придают важное значение эффективному взаимодействию в рамках Астанинского формата.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств «сверят часы» по другим актуальным региональным сюжетам, включая обстановку на Каспии, в Афганистане, Закавказье, зоне Персидского залива, Йемене, а также ближневосточное урегулирование.