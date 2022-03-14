Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что в переговорах с РФ взята техническая пауза до вторника.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в понедельник.

"В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются", - написал в Telegram-канале Подоляк.