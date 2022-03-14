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Делегации России и Украины взяли "технический перерыв"

Делегации России и Украины взяли "технический перерыв"

Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что в переговорах с РФ взята техническая пауза до вторника.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в понедельник.

"В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются", - написал в Telegram-канале Подоляк.


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