Вице-спикер НС представл группе послов ситуацию с безопасностью в регионе

Заместитель председателя НС Армении Рубен Рубинян 14 марта принял Чрезвычайного и Полномочного посла Эстонии в Армении Рину Кальюранд, Чрезвычайного и Полномочного посла Латвии Ингриду Левренс, Чрезвычайного и Полномочного посла Литвы Ингу Станите-Толочкиене, Чрезвычайного и Полномочного посла Финляндии Кристи Наринен, Чрезвычайного и Полномочного посла Норвегии Хелен Сенд Андресен и Чрезвычайного и Полномочного посла Швеции Патрика Свенсона.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Рубен Рубинян представил ситуацию с безопасностью в регионе. Заместитель председателя НС коснулся фактов провокационных действий вооруженных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе и создания искусственных проблем в восстановлении жизненно важных инфраструктур, подчеркнув важность соответствующей оценки международного сообщества в этом вопросе.

Рубен Рубинян подчеркнул необходимость всеобъемлющего и прочного урегулирования конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Собеседники также обменялись мнениями о процессе нормализации армяно-турецких отношений.