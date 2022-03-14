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Эдмон Марукян назначен послом по особым поручениям

Эдмон Марукян назначен послом по особым поручениям

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председатель партии «Просвещенная Армении» Эдмон Марукян назначен послом по особым поручениям. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт e-gov.am.

В связи с этим Эдмон Марукян написал на своей странице в Facebook, что по предложению премьер-министра Никола Пашиняна он будет заниматься внешней политикой Армении, приняв статус посла по особым поручениям.

«В этот непростой для нашего государства и региона период я продолжу с высокой ответственностью служить Республике Армения, служить национально-государственным интересам», - написал Марукян.


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