Предстоящие на 15 марта мероприятия
17:32, Март 14, 2022
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 21:17 Шольц заявил, что по вопросу о таможенном союзе ЕС с Турцией может быть достигнут прогресс
- 21:04 С каждым днем боевых действий на Украине Россия удаляется от мирового сообщества: канцлер Германии
- 20:50 Словакия вышлет трех российских дипломатов
- 19:55 Главы МИД РФ и Ирана обсудят ситуацию в Украине
- 19:30 Делегации России и Украины взяли "технический перерыв"
- 19:25 Вице-спикер НС представл группе послов ситуацию с безопасностью в регионе
- 17:41 Эдмон Марукян назначен послом по особым поручениям
- 17:32 Предстоящие на 15 марта мероприятия
- 17:25 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-03-22
- 17:24 Азиатские индексы - 14-03-22
- 17:16 Состоялось обсуждение формата дальнейшей деятельности Центра производства радиоизотопов
- 17:15 В Москве со вторника отменят масочный режим
- 17:08 Президент Арцаха принял членов общественной организации «Союз офицеров запаса Арцаха»
- 16:36 На грант, предоставленный Японией, в ГИФКиС будет отремонтирован зал дзюдо и каратэ
- 16:34 Шеф Военного комитета ЕС заявил, что решение о бесполетной зоне может принять лишь ООН
- 16:29 В Гегаркуникской области сильный снегопад
- 16:20 Министр иностранных дел Ирана посетит Москву
- 16:07 Индия и Россия могут перейти на расчеты в национальных валютах, пишут СМИ
- 15:37 Известный певец Гару выступит в Ереване с сольными концертами
- 15:35 Инвестиционный комитет оценит первоочередность общественных инвестиций: Никол Пашинян
- 15:28 В ООН сообщили, что свои дома на Украине покинули более 5 млн человек
- 15:18 Ряд автодорог Армении закрыт для всех видов транспорта
- 15:03 Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей
- 14:48 Армен Григорян встретился со специальным представителем ЕС по вопросам кризиса на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клааром
- 14:25 В офисе Зеленского назвали трудным четвертый раунд переговоров с РФ
17:34, 11.03.2022
1352 просмотров Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-03-22
17:30, 11.03.2022
1346 просмотров На конкурсе песни “Евровидении-2022” Армению будет представлять Роза Лин
17:52, 11.03.2022
1086 просмотров Армения может обратиться к сопредседателям МГ ОБСЕ с просьбой инициировать мирные переговоры с Азербайджаном: МИД
21:28, 10.03.2022
1046 просмотров Главы МИД Армении и РФ обсудили вопросы сотрудничества в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и других международных площадок
12:28, 07.03.2022
1031 просмотров Подписание мирного договора с Азербайджаном является одним из приоритетов повестки дня правительства Армении: МИД