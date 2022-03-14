Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-03-22

ЕРЕВАН, 14 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 14 марта, курс доллара США сократился на 3.31 драмa и составил 514.97 драм. Курс евро сократился на 4.51 драмa и составил 564.56 драм. Курс российского рубля вырос на 0.11 драмa и составил 4.66 драм. Курс британского фунта сократился на 6.60 драмa и составил 671.52 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 508.84 драмa и составила 32760.68 драм. Цена серебра сократилась на 7.56 драмa и составила 424.76 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.