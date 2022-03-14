Азиатские индексы - 14-03-22

ТОКИО, 14 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.58% и составил 25307.85 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.71% и составил 1812.28 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.61% и составил 3223.53 пункта, а HANG SENG снизился на 4.97% и составил 19531.66 пункта.