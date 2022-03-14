Президент Арцаха принял членов общественной организации «Союз офицеров запаса Арцаха»
17:08, 14 Март, 2022
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 14 марта принял группу членов общественной организации «Союз офицеров запаса Арцаха».
Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены вопросы безопасности и гуманитарного характера, создавшаяся ситуация, пути выхода из нее. Были затронуты также вопросы решения социальных и жилищных проблем демобилизованных офицеров, офицеров запаса и членов их семей.
Глава государства заверил, что все обсужденные проблемы и поднятые вопросы получат надлежащее решение в рамках имеющихся возможностей.
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