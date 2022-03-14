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Президент Арцаха принял членов общественной организации «Союз офицеров запаса Арцаха»

Президент Арцаха принял членов общественной организации «Союз офицеров запаса Арцаха»

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 14 марта принял группу членов общественной организации «Союз офицеров запаса Арцаха».

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены вопросы безопасности и гуманитарного характера, создавшаяся ситуация, пути выхода из нее. Были затронуты также вопросы решения социальных и жилищных проблем демобилизованных офицеров, офицеров запаса и членов их семей.

Глава государства заверил, что все обсужденные проблемы и поднятые вопросы получат надлежащее решение в рамках имеющихся возможностей.


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