На грант, предоставленный Японией, в ГИФКиС будет отремонтирован зал дзюдо и каратэ

На грант в размере 91.000 долларов США, предоставленный правительством Японии, в Государственном институте физической культуры и спорта Армении будет отремонтирован и оснащен зал для дзюдо и каратэ.

Как передает «Арменпресс», на церемонии подписания меморандума, состоявшейся в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении, присутствующий заместитель министра МСФО Карен Гилоян отметил, что дзюдо, который является видом спорта японского происхождения, пользуется большой любовью в Армении.

«В Государственном институте физической культуры и спорта Армении обучение дзюдо заложено на серьезной основе и ему, как виду спорта, придается большое значение. При Вашем содействии зал станет более благоустроенным, что будет способствовать повышению качества тренировок по этому виду спорта», - сказал Гилоян.

Посол Японии в Армении Масанори Фукусима подчеркнул, что подписанный в рамках 30-летия установления дипломатических связей между Арменией и Японией меморандум является важнейшим шагом для дальнейшего развития взаимоотношений.

Ректор Государственного института физической культуры и спорта Армении Давид Хитарян особо подчеркнул значение подобной программы и возможности ее реализации.

«После реализации программы - ремонта спортзала существенно улучшится качество образования в вузе, это даст институту возможность сотрудничать с Национальными федерациями», - заключил ректор.

На грант в размере 91 000 долларов США будет отремонтирован зал для дзюдо и каратэ, в том числе и его санузлы и раздевалки.

Варвара Айрапетян