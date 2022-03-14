Шеф Военного комитета ЕС заявил, что решение о бесполетной зоне может принять лишь ООН

Решение о введении бесполетной зоны над Украиной, о чем просит президент этой страны Владимир Зеленский, может быть принято только ООН. Как сказал в опубликованном в понедельник в газете Corriere della sera интервью председатель Военного комитета Евросоюза генерал Клаудио Грациано, в противном случае "это было бы военным актом против РФ", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Решение [о бесполетной зоне] может быть принято только ООН, как это было в Ливии. В нынешнем случае [с Украиной] без такого решения со стороны ООН это стало бы актом войны против России", - сказал генерал.

Он указал, что сложившаяся ситуация подтолкнула ЕС и страны-члены к большему осознанию необходимости укреплять собственную оборону, оптимизируя военные расходы.

На фоне спецоперации РФ на Украине Владимир Зеленский неоднократно просил НАТО ввести бесполетную зону над своей страной. В ответ главы ряда государств - членов НАТО, включая президента США Джо Байдена, выступили против такого шага. В свою очередь президент РФ Владимир Путин предупредил, что Россия будет рассматривать любые попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной как участие в военных действиях, они сопряжены с катастрофическими последствиями для всего мира. Российский лидер также подчеркнул серьезность последствий в случае попыток установить бесполетную зону над Украиной.