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В Гегаркуникской области сильный снегопад

В Гегаркуникской области сильный снегопад

13 марта в Гегаркуникской области начался сильный снегопад с метелью, который продолжается и сегодня - 14 марта.

Как сообщил «Арменпресс» начальник Управления транспорта и дорожного строительства администрации Гегаркуника Геворг Хачатрян, из-за снегопада и метели горный перевал Варденяц остается закрытым, на отдельных участках дороги возникла сложная ситуация. По состоянию на полдень 14 марта снегопад продолжается в Гаварском, Севанском и Чамбаракском районах, в Мартунинском и Варденисском районах сильный снегопад начался с 11-13 марта.

14 марта в районе Вардениса началась сильная метель, что создало сложную ситуацию, особенно на дорогах, ведущих в горные села. Ведутся работы по очистке и обработке дорог.

Хосров Хлгатян


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