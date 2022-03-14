Министр иностранных дел Ирана посетит Москву

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во вторник приедет с официальным визитом в Москву, чтобы провести консультации по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.

Консультации [по ядерной сделке] продолжаются на различных уровнях. Министерства иностранных дел и главы МИД стран - участниц СВПД осуществляют контакты друг с другом, - сказал он. - Так, Амир Абдоллахиян завтра отправляется в Москву, чтобы продолжить эти консультации".

В пятницу участники диалога по ядерной сделке в Вене объявили о приостановке переговорного процесса. Делегации участников вернулись в столицы своих стран для консультаций.

8 февраля в Вене после перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления ядерной сделки в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с американской стороной. Переговорщики ранее условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагалось, что восьмой раунд консультаций может стать последним.